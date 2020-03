Diretor do hospital das Forças Armadas exonerado em plena pandemia

O diretor do Hospital das Forças Armadas foi exonerado, em plena pandemia do novo coronavírus.

A decisão terá apanhado de surpresa não só a própria tutela que, apesar de questionada, não esclareceu a razão da súbita exoneração, como também o Ministério.

O Brigadeiro-General Fazenda Afonso Branco, do Exército, estava à frente do Hospital das Forças Armadas há menos de seis meses e tinha pela frente uma comissão de três anos, que acabou ainda no início.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19

Veja também: