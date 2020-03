Milhares de turistas recorrem ao aeroporto de Faro para voltar para casa

No Algarve, as companhias aéreas continuam a repatriar milhares de turistas que se encontram na região. A maioria esta sexta-feira já com lugar garantido, mas sem certezas quanto ao horário dos voos.

Durante a manhã três voos tinham já sido cancelados, mas o fim-de-semana promete trazer ainda mais aviões, antes das companhias aéreas ficarem praticamente paradas.

