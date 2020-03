O beijo que não te dei

Já nem falo do pedaço de horror que nos entra em casa em cada noticiário que divulga os milhares de mortos em Itália. Nem da revolta incontida sobre quem tarda em tomar medidas de contenção da pandemia porque nem a emoção existe, nem a razão prevalece. A consternação só toma conta de que tem o coração no lugar certo. Hoje, porém, quero falar particularmente de quando a angústia mora ao nosso lado. No país, na minha cidade, na minha aldeia, na minha casa. Por muito que carreguemos resmas de notícias nos ombros e o cérebro vá processando como um vírus pode ser tão impiedosamente letal em quase 150 nações, é inevitável que fraquejemos, ainda mais, diante do que acontece perto de nós.

A minha irmã mais nova esteve entre os milhares de portugueses retidos dentro e fora da Europa. Em Itália no caso dela. Quando a quarentena só atingia a Lombardia, a Sandra viajou para Roma. Não em passeio, mas por razões profissionais. Tinha acabado de aterrar e de rever amigos quando a linha de confinamento se estendeu a todo o país e aos objetivos que levava. Regressou dois dias depois à cidade onde vive e à casa onde entrou de quarentena voluntária. Tentou fazer compras on-line, mas nitidamente as grandes superfícies não estavam preparadas para os pedidos em massa que crasharam o sistema. E é aqui que entra de novo a família.

Entre os emigrantes portugueses que passaram a fronteira de Vilar Formoso e os que tentaram galgar a barreira de fronteiras secundárias, espreitei uma pausa. O momento de pousar o microfone e calar a preocupação de saber a minha mana com o frigorífico vazio. Ultrapassada as duas horas e meia entre a fila no supermercado e a viagem da Guarda a Viseu, há uma voz meiga que atende o interfone e abre a porta do prédio. Chamo o elevador, entrego as compras ao segundo andar marcado no visor e os sacos saem do meu campo de visão. Desatei num pranto. Afinal não podia subir como sempre. Não podia dar-lhe o abracinho de regresso a casa depois de uma viagem atribulada e nem o beijo que sempre selou o amor de irmãs. Saí do edifício, contornei-o e olhei em direção à varanda. Lá estava ela como o seu gatinho ao colo. O amor e respeito pelos outros a quanto obrigam! Não te preocupes mana. Eu ainda estou aqui. E espero continuar a estar. Para ti e para quem também te espera como eu.

Sem filhos, costumo dizer que os meus pais são os “meus meninos” e, quem comigo convive sabe que são a minha prioridade. Porque são mais indefesos, mais frágeis. Porque o meu pai já não conduz e é preciso ir ao médico, à farmácia e ao supermercado. E, os filhos, salvo melhor opinião, são ou devem ser uma espécie de guarda pretoriana do seu bem-estar e das salvaguardas que merecem. Para falar verdade, nem durmo, se desconfiar que lhes falta alguma coisa, ou, se, por esquecimento ou descuido, ficaram à espera do que lhes havia prometido levar . Hoje mais do que ontem. Agora mais do que nunca. Especialmente porque, a minha mãe esteve entre o grupo numeroso de idosos que, pese embora o cenário de medo, só interiorizou a ideia de recolher depois do Presidente da República decretar o estado de emergência.

Na visita necessariamente mais breve e distanciada, pai e depois a mãe ainda gizaram o gesto do beijo do costume. “Agora não mãezinha! Quando todos estivermos a salvo eu serei o beijo que não te dei!”

