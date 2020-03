Ovar tem três infetados com coronavírus a recuperar em casa

Ovar tem três infetados com coronavirus a recuperar em casa e, no hospital, está tudo pronto para começarem a fazer-se análises a casos suspeitos do novo coronavírus.

No terreno, as autoridades que continuam a controlar entradas e saídas do concelho, admitem que a população está a corresponder às expectativas.

