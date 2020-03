Por estes dias #dia5

Descubro por aí nas redes sociais a frase que já se tornou batida: “não sabíamos que éramos felizes”.

Na verdade, somos um povo que gosta da queixa e da lamúria.

Quando se pergunta a alguém:

- “está tudo bem”?

a reposta é quase sempre

-“mais ou menos”.



E a conversa fica assim, já ninguém pergunta:

- mais ou menos porquê?

para não ter de ouvir um rol de supostos problemas.

Andamos todos fartos uns dos outros, sem paciência, com “muita coisa para fazer”, cheios de “stress”, e sem parar para dar valor às coisas simples.



Quando o chefe do Governo anuncia com ar grave e sério aquilo que já sabemos - três

meses disto, economia que precisa de se salvar, tempos duros e o que importa antes de mais é tratar da saúde de todos e de cada um - percebemos por um momento que afinal “éramos felizes” antes.

E vamos voltar a ser.

Até nos esquecermos disto.

Costa lembrou-nos de outra coisa, creio que sem querer.

Nesta estranha forma de vida em que estamos, perdemos a noção do tempo.

Ele não.



No fim disse:

-“bom fim de semana”.

Obrigado, senhor primeiro-ministro. Até por nos lembrar que hoje é sexta.

