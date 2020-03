Portugueses a regressar do estrangeiro aconselhados a ficar em quarentena

As autoridades de saúde de várias zonas da região Norte do país estão a recomendar quarentena a todos os portugueses que estão a regressar do estrangeiro, sobretudo emigrantes.

Nos primeiros dias da operação de controlo fronteiriço já atravessaram a fronteira de Quintanilha dezenas de viaturas com trabalhadores portugueses oriundos de vários países da Europa.

