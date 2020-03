Presidente e primeiro-ministro reuniram em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou esta sexta-feira o decreto do Governo que "estabelece os termos das medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência" devido à pandemia da Covi-19.

O Presidente da República e primeiro-ministro estiveram reunidos hoje ao fim da tarde no Palácio de Belém, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Presidência.

"O Presidente da República assinou o Decreto do Governo que estabelece os termos das medidas excecionais a implementar durante a vigência do estado de emergência, decretado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, em resposta à pandemia da doença COVID-19", pode ler-se numa nota na página da Presidência.



António Costa interrompeu a reunião do Conselho de Ministros, realizada no Palácio da Ajuda, em Lisboa, que está a preparar medidas para responder aos efeitos da pandemia de covid-19, para o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, cuja agenda não foi divulgada.

