Covid-19: Desacatos nas ruas de Londres obrigam a cargas policiais

As ruas de Londres, no Reino Unido, foram este sábado palco de desacatos que obrigaram as brigadas de polícia a intervir. Montras e autocarros ficaram destruídos, um cenário que não se repete por outras zonas da capital britânica, onde se cumpre o auto-isolamento.

Numa declaração ao país, George Eustice, ministro da Agricultura britânico, deixou um apelo aos cidadãos para que comprem apenas o necessário e avisou que não há falta de comida. O governo de Boris Johnson ainda não implementou as medidas adotadas por muitos outros países, como por exemplo, o distanciamento social nas filas de supermercado.

Veja também: