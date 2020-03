Nestes tempos de isolamento social estar em casa é uma expressão que vai além da poesia. É um estar que deve ser presente para todos.

Estou em quarentena. Trabalho a partir de casa. Sinto que é um privilégio não me arriscar a "apanhar o bicho", como os meus colegas que estoicamente, e digo-o de coração, todos os dias arriscam-se a ir trabalhar. Nos dias que correm são precisos mil cuidados: lavar as mãs, desinfetar a roupa, deixar os sapatos à porta de casa...

Há um inimigo invisível que nos atormenta e que nos pode apanhar a qualquer momento, qual videojogo. Basta uma distração...e já está!

Só que a vida não é um videojogo e não podemos arriscar mas também não podemos nem nos devemos amedrontar. Devemos ser fortes e dar força a quem connosco está e ainda percebe menos o que se está a passar.

O meu filho sabe que temos de estar protegidos. O que chamam de quarentena, apesar de não serem 40 dias. Podem ser menos, podem ser mais...

Entre conversas com os amigos (as novas tecnologias também têm as suas qualidades!) vamos dividindo tarefas e conversas.

O meu filho saiu a mim. Sou caseira. Talvez devido ao aceleramento da profissão até me sabe bem estar em casa. Sou filha única, ele também. Os filhos únicos aprendem a lidar e a preencher o tempo que podia ser dividido com outros.

Os dias passam e até agora tudo bem. As compras, fazem-se espaçadas, para meu bem e de todos.

Desde que foi declarado o Estado de Emergência ainda não tinha ido à rua. Ainda não tinha ido ao supermercado. Voltei hoje.

Uma fila ordeira, com o devido espaçamento que o novo coronavírus obriga. Dentro do supermercado há silêncio, não há filas para pagar. Será que era preciso isto para mostrar que somos civilzados?

Acredito que não.

Certo é que seremos pessoas diferentes depois deste filme (de terror) acabar.

Ficam as palavras da Adília Lopes

"Só gosto das pessoas boas

quero lá saber que sejam inteligentes artistas sexy

sei lá o queê

se não forem boas pessoas

não prestam"

