Portugal está a fazer 1.500 testes por dia de Covid-19

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, diz que, em média, estão a ser feitas cerca de 1.500 análises por dia.

Para além disso, a ministra da Saúde garantiu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem um stock de 9.000 testes e o setor privado cerca de 17.000.

"Estamos a trabalhar através do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, temos um stock que permite 9.000 testes no Serviço Nacional de Saúde e temos uma informação do que o setor privado terá cerca 17.000 testes disponíveis para o serviço de todos", afirmou Marta Temido.