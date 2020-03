Turquia suspende voos para 46 países, incluindo Portugal

A Turquia suspendeu as ligações aéreas com 46 países, incluindo Portugal e várias nações da América Latina, medida que tem como objetivo tentar limitar a propagação da pandemia de covid-19, anunciaram este sábado as autoridades turcas.

Em comunicado citado pela agência de notícias espanhola Efe, o Ministério dos Transportes da Turquia anunciou que a suspensão de voos entrou em vigor às 17:00 locais (14:00 em Lisboa).

Entre os países afetados pela suspensão das ligações aéreas desde a Turquia estão a Argélia, Tunísia, Ucrânia, Polónia, Portugal, Taiwan, Canadá, Colômbia, Peru, Equador, Panamá, Guatemala e Índia.

A restrição do voos para estes 46 países junta-se assim às anunciadas anteriormente, para 22 países, entre os quais Espanha, Alemanha, Itália e França.Por outro lado, a Rússia, Líbia e o Qatar suspenderam igualmente os voos para a Turquia, devido ao avanço da pandemia, uma vez que o aeroporto internacional de Istambul é um importante ponto de ligação a todo o mundo.

Na Turquia, onde estão confirmados 670 casos de contágio pela covid-19 e nove mortes, foram implementadas restrições à circulação e ao comércio e, a partir de hoje à tarde, deverão permanecer encerrados salões de belezas e cabeleireiros.

Na sexta-feira, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que as autoridades estão a trabalhar "dia e noite" para minimizar os efeitos da pandemia, e apelou à população que cumpra as regras de distanciamento social.

O Governo da Turquia, que durante semanas negou a existência do novo coronavírus no seu território, atualmente atualiza todas as noites os dados do contágio, que tem duplicado diariamente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 11.401 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 164 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.032 mortos em 47.021 casos.

Segundo as autoridades italianas, 5.129 dos infetados já estão curados.A Espanha regista 1.326 mortes (24.926 casos) e a França 450 mortes (12.612 casos).

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são o Irão, com 1.556 mortes num total de 20.610 casos, a Espanha, com 1.236 mortes (24.926 casos), a França, com 450 mortes (12.612 casos), e os Estados Unidos, com 260 mortes (19.624 casos).

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.008 casos (32 são novos casos registados entre sexta-feira e hoje), tendo sido registados 3.255 mortes (sete novas) e 71.740 pessoas curadas.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas.

O número de mortos duplicou hoje em relação a sexta-feira e registaram-se mais 260 casos no mesmo período.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

Veja também: