Autoridades fiscalizam quem anda na rua

Com a entrada em vigor de limitações à circulação, as autoridades já estão a controlar os carros e também as pessoas que andam na rua.



Esta noite em Lisboa, por exemplo, houve fiscalização da Avenida 24 de Julho.

Quem está infetado com coronavírus ou sob vigilância das autoridades de saúde não pode sair de casa.

Os maiores de 70 anos ou doentes crónicos só devem sair em situações excecionais.

A população em geral tem o dever de recolhimento obrigatório e deve evitar deslocações que não sejam necessárias.