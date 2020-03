A Câmara Municipal de Oeiras iniciou o processo de desinfeção dos espaços públicos do concelho. Durante a noite são pulverizadas as zonas circundantes dos pontos de recolha de lixo bem como a via pública.

A higienização e desinfeção do espaço público passa, também, pelas viaturas municipais, das forças de segurança, do sistema de transporte municipal e das viaturas dos bombeiros e proteção civil.

