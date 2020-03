Clube de râguebi espanhol fabrica máscaras de proteção contra o novo coronavírus

rugbyelsalvador.com

O clube espanhol de râguebi El Salvador decidiu fabricar máscaras de proteção, numa iniciativa que partiu da atleta Elisa Altés, com o objetivo de ajudar no combate à propagação do novo coronavírus.



O emblema divulgou a iniciativa, que levou até ao momento à produção de 300 máscaras, com o contributo igualmente da Cruz Vermelha espanhola em Valladolid, na recolha e entrega do material às instituições que necessitem.

As máscaras são fabricadas num tecido próprio, e outras empresas têxteis forneceram materiais, entre quais cola, numa iniciativa a que o clube de râguebi apela à doação de outros, para um maior volume de materiais e fabrico das proteções.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a OMS a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

O número de mortes associado à covid-19 subiu para as 23 e os casos de infeção são 2060, mais 460 que no domingo, segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado ao final da manhã.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

Veja também: