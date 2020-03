Despistagem de Covid-19 inicia-se esta semana na região síria de Idlib

A despistagem do novo coronavírus deve começar nos próximos dias no noroeste da Síria em guerra, anunciou esta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS) e quando aumentam os receios sobre uma possível catástrofe sanitária nesta região superpovoada.

No domingo, Damasco anunciou o primeiro caso oficial de contaminação no país, uma preocupação suplementar para as cerca de três milhões de pessoas confinadas no bastião 'jihadista' e rebelde de Idlib, noroeste do país, onde ainda não foi recenseado nenhum caso da covid-19.

Perto de um milhão de pessoas foram deslocadas desta região entre dezembro e março, na sequência da ofensiva generalizada do exército sírio e do seu aliado russo contra as formações 'jihadisdtas' e rebeldes, antes da entrada em vigor em 06 de março de uma trégua negociada por Moscovo e Ancara, que tem apoiado diversos grupos insurgentes na região.

"Os testes estarão disponíveis em Idlib dentro de dois dias", indicou à agência noticiosa AFP um porta-voz da OMS, Hedinn Halldorsson. Cerca de 300 equipamentos de diagnóstico covid-19 devem ser entregues na quarta-feira a um laboratório da cidade de Idlib, precisou, adiantando que "os testes deverão começar pouco tempo depois".

A OMS encara a entrega de mais 2.000 testes suplementares. Diversos técnicos do laboratório de Idlib receberam formação para utilizar estes equipamentos, mas laboratórios da vizinha Turquia também se disponibilizaram para ajudar, acrescentou o responsável da OMS.

Halldorsson informou que três hospitais dotados de unidades de cuidados intensivos foram instalados em centros de isolamento equipados com respiradores artificiais.

Foram mobilizados 1.000 profissionais de saúde e deverá ser concretizada ainda esta semana uma nova entrega de equipamentos de proteção - incluindo 10.000 máscaras cirúrgicas e 500 máscaras respiratórias.

Até ao momento, os três casos suspeitos na região foram testados negativos num laboratório turco.

"A OMS está profundamente preocupada pelo impacto que a covid-19 pode ter no noroeste" da Síria, sublinhou o porta-voz da organização.

Na sua perspetiva, "os deslocados vivem em condições que os tornam vulneráveis a infeções respiratórias".

A larga maioria dos deslocados da região de Idlib vive em condições deploráveis e confronta-se frequentemente com escassez de alimentos e acesso a água potável.

