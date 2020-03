Duas altas patentes militares do Egito morrem com Covid-19

Dois altos responsáveis do Exército do Egito morreram na sequência do contágio do novo coronavirus, de acordo com a televisão estatal do Cairo.

O general Shafee Dawoo, responsável pelos projetos de infraestruturas e engenharia militar, morreu hoje num hospital do Cairo. No domingo, de acordo com a mesma notícia, morreu o general Khaled Shaltout, responsável pela gestão das águas.

A televisão estatal indicou que o general Shaltout foi contaminado durante o processo de "purificação" da água.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos.

Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Veja também: