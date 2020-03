Lopetegui diz que Espanha acordou tarde para luta contra pandemia de covid-19

O treinador de futebol do Sevilha, Julen Lopetegui, lamentou hoje que a Espanha tenha acordado tarde na luta à pandemia de Covid-19, e que não tenha dado a devida importância ao que já estava a acontecer em Itália.

"Tivemos um exemplo muito próximo, aqui ao nosso lado, em Itália, a olhámos para esse problema demasiado tarde. Por alguma razão, não fomos prevenidos. Não houve intuição que o cenário dramático que existia em Itália, também podia suceder no nosso país. É claro que as medidas tomadas inicialmente não foram suficientes", afirmou Lopetegui, em declarações à rádio Sevilha.

O antigo treinador do FC Porto (2014-2016) considerou que as federações nacionais e a UEFA, que adiou o Euro2020, tomaram as "decisões que tinham que ser tomadas" e lembrou que, neste momento, o "futebol é algo secundário".

"A prioridade é a saúde. Agora, estamos todos nas trincheiras. Não é hora de discutir se as medidas foram oportunas ou oportunistas. Haverá tempo para analisar essas responsabilidades. Agora, o importante é lutar contra um inimigo comum", frisou o treinador de 51 anos.

O antigo guarda-redes e ex-selecionador espanhol confessou ainda que algumas pessoas "por quem tinha muito carinho" já perderam a vida devido ao novo coronavírus.

De acordo com os últimos dados, em Espanha, 33.089 pessoas já foram infetadas pelo vírus e 2.206 morreram.

