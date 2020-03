Municípios usam água com cloro para desinfetar as ruas

Vários municípios estão a desinfetar as ruas para prevenir o contágio de Covid-19. Esta segunda-feira, a Câmara Municipal de Almada desinfetou as ruas do Laranjeiro e Feijó onde já há sete casos confirmados.

A Organização Mundial da Saúde diz que ainda não é certo quanto tempo o vírus sobrevive em superfícies, mas tudo aponta que seja como outros coronavírus que dependendo da temperatura, humidade e tipo de superfície podem sobreviver durante vários dias.

