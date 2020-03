Noivos casam no meio da rua em Nova Iorque devido à pandemia

Um casal de Nova Iorque decidiu celebrar o seu casamento na sexta-feira com uma cerimónia fora do normal. Com os receios de propagação do novo coronavírus a crescer, Reilly Jennings e Amanda Wheeler tornaram-se marido e mulher no meio da rua, sem convidados, mas com direito a público a assistir.

Matt Wilson, um amigo do casal autorizado a celebrar casamentos, conduziu a cerimónia da janela do seu apartamento no quarto andar de um bairro em Manhattan, por estar a cumprir isolamento voluntário.

“Foi o momento mais nova-iorquino de sempre e foi ainda mais especial poder partilhá-lo com a vizinhança numa altura tão assustadora e incerta. Adoro esta cidade”, disse o noivo à CNN.

Reilly e Amanda tinham o casamento marcado para outubro, mas decidiram alterar os seus planos por receio de que a pandemia de Covid-19 piore.

“Enviámos uma mensagem ao nosso amigo a perguntar ‘queres casar-nos à janela nas próximas 24 horas?’ e ele respondeu que sim. Respondi-lhe ‘e se for daqui a 90 minutos?’. Ambos terminámos as nossas reuniões de trabalho, vestimo-nos, comprámos flores e fomos ter ao apartamento”.

Segundo a CNN, Nova Iorque tem mais de 10.000 casos de Covid-19 e dezenas de mortes.