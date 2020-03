O Centro Hospitalar de Lisboa Central determinou que os profissionais de saúde que tivessem contactado com doentes infetados com o novo coronavírus e com risco de contaminação teriam de continuar a trabalhar, enquanto não tivessem sintomas.

A circular interna funcionou durante todo o fim de semana e contra as normas da Direção-Geral de Saúde, sendo que a situação só foi alterada esta manhã.



