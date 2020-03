Sintra vai abrir três centros de avaliação e tratamento da Covid-19

Em Sintra estão confirmados 20 casos de infeção do novo coronavírus, sendo que 10 são utentes da Casa de Saúde de Idanha. Uma das medidas de prevenção da propagação do surto viral passa pela abertura de três centros de avaliação e tratamento do novo coronavírus, anunciada pelo presidente da autarquia, que apela às autoridades de saúde que agilizem a burocracia para que estes espaços possam começar a funcionar.

Logo que as norma da Direção Geral da Saúde seja publicada, o centro de Agualva será o primeiro a entrar em funcionamento. Os outros dois localizam-se em Algueirão/Mem Martins e na Terrugem.

