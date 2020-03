Autoridade de Saúde dos Açores esclarece que não foram registadas mortes por Covid-19

No boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira com o balanço dos números do novo coronavírus em Portugal, a Direção-Geral da Saúde avançava um total de 30 mortos, um dos quais nos Açores.

Já esta tarde, a Autoridade de Saúde Regional esclareceu que, até ao momento, não foi registado nenhuma morte por Covid-19 nos Açores. Informa ainda que um óbito registado na segunda-feira no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, não está relacionado com a pandemia.

“A Secretaria Regional da Saúde está em articulação com a Direção-Geral da Saúde para a correção do relatório de situação divulgado hoje por aquela entidade, que indica que existe um óbito relacionado com Covid-19 nos Açores”.

Foram já registados em Portugal 2.362 casos de Covid-19, mais 302 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 14,6% em relação aos dados de ontem.

Há um total de 203 doentes internados, 48 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

No boletim divulgado esta terça-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 15.474 casos suspeitos, dos quais 1.783 aguardam os resultados das análises e 11.329 testes que deram negativo.

