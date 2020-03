Cerca de 200 alunos em quarentena em Braga após contacto com professor infetado

Cerca de 200 alunos de três escolas do concelho de Braga estão em quarentena depois de terem contactado com um professor que contraiu a Covid-19. Estão em casa com ordens para se manterem em isolamento.

São estudantes do 5º e 6º ano do agrupamento D. Maria II, em Braga. Já depois do encerramento decretado pelo Governo dos estabelecimentos escolares, um professor de religião e moral manifestou sintomas.

