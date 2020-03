Covid-19: Professores no estrangeiro querem regressar a Portugal

A Federação Nacional de Professores pediu hoje ao Governo que resolva a situação dos docentes de escolas portuguesas no estrangeiro que querem regressar a casa devido à pandemia da Covid-19, alertando que se sentem abandonados.

Nos últimos dias, a Fenprof tem sido contactada por muitos professores que estão a trabalhar no estrangeiro, em especial nos países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e que querem "voltar para junto das suas famílias".

Com os voos cancelados e as entradas no país limitadas, desde que foi decretado na semana passada o estado de emergência, os professores "têm pedido a intervenção junto das autoridades nacionais para que seja possível o seu regresso a Portugal, neste perigoso tempo de pandemia", lembra a Fenprof em comunicado enviado hoje para as redações.

Há casos de professores que trabalham em escolas portuguesas, da tutela do Governo, e outros que estão no estrangeiro a participar em projetos de cooperação.

Os primeiros pedidos de ajuda chegaram de professores da Escola Portuguesa de Dili, mas pouco depois "começaram a surgir apelos de docentes que se encontram a trabalhar em outros países".

Para a Fenprof, o Governo tem a obrigação de resolver a situação dos docentes, "devendo, de imediato, os interessados em regressar ser contactados e informados sobre procedimentos e datas de viagem".

"Neste momento, estes professores sentem-se abandonados pelas autoridades do seu próprio país e esse é um sentimento terrível", alerta a maior federação de professores do país.

