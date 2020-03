Cuba coloca em quarentena todos os turistas

Cuba vai colocar em quarentena todos os turistas que estejam na ilha hoje, quando começa o encerramento parcial as fronteiras por um mês, anunciou na segunda-feira o primeiro-ministro, Manuel Marrero.

"Todos os turistas ainda presentes nos hotéis vão ser colocados em isolamento (...), não vão poder sair do hotel", até terem voo para regressarem aos seus países, declarou Manuel Marrero na televisão.

O chefe do Governo detalhou que estavam 32.500 turistas em Cuba, na segunda-feira. Neste dia, foram numerosos os que se deslocaram ao aeroporto de Havana, angustiados com a possibilidade de não terem voos, uma vez que a maior parte estão completos e algumas companhias já começaram a suspender as suas ligações, constatou a AFP.

Yander Zamora/ EPA

Cuba resistiu a aplicar restrições nas suas fronteiras, porque o turismo é o seu motor económico e a sua segunda fonte de divisas, com 3,3 mil milhões de dólares (3,1 mil milhões de euros) em 2018. Mas acabou por se resignar.

A partir de hoje, durante um mês, só os cubanos e os estrangeiros residentes na ilha podem entrar. Cuba só tem um morto por coronavírus, um turista italiano de 61 anos.

Os 40 casos mencionados respeitam a pessoas chegadas do estrangeiro ou que estiveram em contacto com estas.

As autoridades sanitárias cubanas garantem que não há casos de contágio entre habitantes da ilha.

