Ilha do Pico com primeiro caso positivo de covid-19

A autoridade de saúde dos Açores elevou esta segunda-feira para 17 o número de casos positivos de covid-19 na região, mais cinco do que na segunda-feira, com a ilha do Pico a registar o primeiro doente infetado.

Os cinco novos casos positivos de covid-19 dividem-se entre a ilha Terceira (dois), São Miguel (dois) e Pico (um).

"Todos apresentam situação clínica estável e estão, de momento, no domicílio", diz a Autoridade de Saúde Regional em nota de imprensa.

Na ilha Terceira, os casos referem-se a duas mulheres, de 20 e 37 anos: a primeira esteve em contacto com um caso positivo diagnosticado em São Jorge, enquanto a segunda esteve em contacto com o segundo caso confirmado na Terceira.

O caso confirmado no Pico é um homem, de 53 anos, "com passagem recente pelo Canadá, onde teve contacto com um caso positivo", diz a autoridade.

Os casos confirmados em São Miguel correspondem a um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 22 anos, que participaram no mesmo cruzeiro associado aos casos detetados em São Jorge.

Até à data, foram detetados nos Açores 17 casos positivos de covid-19, sendo quatro na ilha Terceira, um no Faial, sete em São Jorge, quatro em São Miguel e um no Pico.

