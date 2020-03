Não há risco de rutura no abastecimento de bens

O grupo de acompanhamento e avaliação das condições de abastecimento e do retalho disse esta terça-feira que, "até ao momento, não se verifica qualquer risco de rutura de 'stocks' no país" e volta a reunir-se na quarta-feira.

De acordo com uma nota enviada pelo Ministério da Economia, este grupo de trabalho, que envolve 18 entidades (organizações de produtores, distribuidores, entre outros) e as áreas governativas da Economia, Agricultura, Infraestruturas e Habitação e Mar, "tem avaliado e acompanhado as condições de abastecimento de bens nos setores agroalimentar e do retalho, em estreita articulação e coordenação entre os setores público e privado, o que permite afirmar que, até ao momento, não se verifica qualquer risco de rutura de 'stocks' no país".

Na próxima quarta-feira, o grupo volta a reunir-se, pela quarta vez e por videoconferência.