Em Espanha, depois do Governo decretar isolamento obrigatório, a polícia da cidade de Algaida, na ilha de Maiorca, saiu às ruas para animar a população.

Os agentes cantaram e dançaram para as pessoas que foram atraídas para as janelas e varandas por causa do barulho das sirenes.

A iniciativa que começou no sábado já conta com milhares de partilhas nas redes sociais.

