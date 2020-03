Portas fechadas e ruas vazias: as imagens de Portugal a adaptar-se às novas regras

Com o país em estado de emergência, devido à pandemia do coronavírus, praticamente não há trânsito e são poucas as pessoas que saem à rua.

As imagens que captámos em Lisboa e um pouco por todo o país mostram Portugal a adaptar-se às novas regras.



