A Câmara Municipal de Melgaço colocou em cerco sanitário uma aldeia com cerca de 350 habitantes.

A decisão foi tomada esta terça-feira depois de confirmados três casos de Covid-19 na freguesia de Parada do Monte.

Trata-se de dois homens e uma mulher com idades entre os 80 e os 85 anos, que estão no hospital de Viana do Castelo.

