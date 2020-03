Covid-19: Alfândega do porto de Leixões fecha devido a funcionários infetados

A alfândega do porto de Leixões precisou de ser encerrada porque quatro funcionários do setor estão infetados com o novo coronavírus.

Segundo a Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira, dois trabalhadores foram afastados no início do mês e, desde semana passada, outros dois empregados apresentaram sintomas.

De acordo com o decreto do estado de emergência, pelo menos dois profissionais deveriam estar a trabalhar na alfândega.

Ainda de acordo com a associação sindical, não há previsão de quando os funcionários vão regressar ao trabalho.

