Covid-19: Consórcio de empresas une esforços para acelerar vacina

A Novartis e um consórcio de entidades como a Johnson & Johnson ou a fundação Bill e Melinda Gates vão unir esforços para acelerar o desenvolvimento de vacinas, diagnósticos e tratamentos para combater a Covid-19.

Os testes com medicamentos já existentes, a produção de componentes e testes clínicos são campos onde as 15 entidades que estão a colaborar têm anos de experiência e dizem que podem contribuir para abrandar ou parar até a progressão do novo coronavírus.

O consórcio espera que esta colaboração também acelere o desenvolvimento de novas soluções para combater a pandemia.

