Covid-19: Número de mortos em França aumenta para 1.696

Os números relativos à covid-19 em França foram atualizados esta quinta-feira pelo diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon, que indicou que há 29.155 casos confirmados no país e 1.696 mortos, incluindo uma jovem de 16 anos.

Há ainda 13.904 pessoas internadas nos hospitais devido a esta pandemia e 3.375 estão nos cuidados intensivos.

Segundo as autoridades, apenas cerca de 5% dos casos que chegam diariamente às urgências são encaminhados para os cuidados intensivos.

Quanto à jovem de 16 anos que morreu devido à covid-19 na região parisiense, o diretor-geral da Saúde não adiantou quaisquer detalhes sobre o seu estado de saúde antes de contrair o vírus, sendo a vítima mortal mais jovem em França devido a esta doença.

Esta quinta-feira, a Agência de Saúde Pública em França divulgou que na semana passada foram diagnosticados cerca de 40 mil casos por médicos generalistas que não entram nas estatísticas divulgadas pelo Governo.

"Estamos a fazer um esforço para nos adaptarmos a uma vigilância mais adaptada a esta epidemia e ter uma avaliação real do número de casos", afirmou Jerôme Salomon, recordando que nas suas estatísticas entram apenas os casos confirmados através de teste e não apenas por diagnóstico médico.

O primeiro transporte de pacientes através de comboio de alta velocidade foi realizado hoje com a transferência de 20 pacientes em estado grave da região do Grand Est para diversos hospitais no Vale do Loire, onde há mais disponibilidade nas unidades de cuidados intensivos.

Os números do coronavírus

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 260.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até quarta-feira.

