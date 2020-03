Hospitais no Reino Unido podem esgotar capacidade em poucos dias

No Reino Unido, os hospitais enfrentam aquilo que o representante dos diretores hospitalares chamou de "tsunami contínuo" de doentes com o novo coronavírus. O mesmo responsável disse ainda à BBC Radio que, em poucos dias, os hospitais esgotarão a capacidade. O número de mortos no país já vai em 463 e há ainda quase 10 mil casos confirmados. Entretanto, o Governo de Londres encomendou 10 mil ventiladores a uma empresa britânica de aspiradores.

