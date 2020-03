O percurso da Covid-19 em Portugal

O Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, explicou esta quinta-feira que com a entrada na segunda fase de mitigação, não importam os casos que veem de fora, mas sim as cadeias que correm dentro da comunidade.

Numa entrevista no Primeiro Jornal, da SIC, esclareceu ainda que ninguém pode dizer que a situação não se vai agravar, referindo que pode haver ainda uma fase pior do que a que estamos a atravessar, apresentando como exemplo o caso de Espanha e Itália.

Nesta fase, devem aumentar o número de locais onde podem haver respostas de saúde, aumentar o número hospitais e espaços para os doentes com coronavírus. Estas medidas devem ser garantidas antes da chegada de muitas pessoas ao mesmo tempo aos serviços de saúde.

