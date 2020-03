Por estes dias #dia 9

Nesta estranha forma de vida em que estamos, isolados, sem afetos fisicos, sem contacto social, sem gargalhadas e almoços de família, sem proximidade, temos muitas perguntas e poucas respostas, muitas dúvidas e poucas certezas, muita angústia e pouca esperança.

Faz parte do Estado de Emergência, do combata à pandemia que chegou depressa a todo o globo, é um esforço de adaptação, de resiliência, coragem e paciência.

Olhamos, todos, agora, para o Estado, que somos nós todos, e por transmissão de poderes democráticos, para o governo, o presidente, as «autoridades» e as instiutuições.

As medidas de apoio a famílias e a empresas anunciadas hoje pelo governo ao serviço do Estado - que somos nós todos - são certas. Ou acertadas. Ou bem intencionadas.

Mas precisavam de ter malha mais fina.

Precisavam de não destapar uma sociedade pobre, com imensas dificuldades , sem reservas e sem balão de oxígénio.

Os casos particulares de cada um, que não cabem nunca num decreto geral, mostram a fragilidade do dia a dia.

O esforço que fazem milhões de portugueses para se «aguentarem» até ao fim do mês sem ter saldo negativo ou ter de recorrer à conta ordenado.

As dúvidas levantadas pelos cidadãos revelam que na vida «normal» o Estado, que somos nós todos, não as protege, não as segura, não lhes dá lastro.

Se a pandemia que combatemos servir para alguma coisa, que seja para olharmos melhor para a «sociedade» que temos quando não estamos em Emergência.

Porque o que parece é que estamos quase sempre em Emergência, mesmo quando não há decreto que ajude a provar isso.

