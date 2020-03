Portugal já recebeu 5 mil testes para a Covid-19 dos 80 mil encomendados

Portugal já recebeu 5.000 dos 80.000 testes para a Covid-19 que tinham sido encomendados e os restantes chegam no início da próxima semana, anunciou o secretário de Estado da Saúde.António Sales, que falava na conferência de imprensa diária sobre a pandemia de covid-19, no Ministério da Saúde, em Lisboa, garantiu que Portugal "está preparado para esta fase" e que há outras encomendas a chegar.

"Estamos preparados para esta fase (de mitigação). Chegaram 5.000 dos 80.000 previstos e os restantes chegam no início da próxima semana. Há ainda 30.000 em stock" e várias encomendas a chegar, quer de material de proteção individual quer de testagem, disse António Sales.

O governante recordou que Portugal está agora numa fase com transmissão comunitária, que "todo o sistema de saúde está pronto para dar resposta aos doentes Covid-19" e sublinhou que "o SNS24 continua a ser a porta de entrada".

"Esta nova fase vai obrigar cada um de nós a aumentar seus cuidados. É crucial que as pessoas não adoeçam todas as mesmo tempo e mantenham os contactos sociais reduzidos ao mínimo", afirmou.

O governante disse ainda que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem vindo ativar planos de intervenção para a saúde mental em contexto de catástrofe e que as regiões de saúde do Algarve, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Norte já têm planos destes ativos, "o que permite uma resposta integrada com diferentes níveis de cuidados".

"O apoio psicológico aos profissionais de saúde também está assegurado", assegurou o secretário de Estado, lembrando que "a pandemia tem posto à prova todos os serviços de saúde" e concluindo: "Temos razão para nos orgulharmos do nosso SNS, quer dos hospitais, quer dos centros saúde, dos serviços de emergência médica e dos profissionais de saúde que o compõem".

