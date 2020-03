A política como nunca foi vista e ainda a adaptar-se às novas regras

A política faz-se agora, sobretudo, através de videoconferências, conferências de imprensa virtuais e reuniões em espaços maiores, que permitem assegurar as distâncias mas o tempo ainda é de adaptação.

Os principais órgãos de soberania pediram ao país para parar, sabendo que não podiam fazer o mesmo.

A Assembleia da República, por exemplo, continua a funcionar, com menos pessoas e mais restrições, mas para alguns partidos o parlamento está a pisar o risco.

As reuniões do Conselho de Ministros também continuam a ser presenciais, mas mudaram-se para uma sala maior, no Palácio da Ajuda, que permite o intervalo de segurança entre ministros.

Veja também: