Associação de Bioética defende quadro ético de priorização do socorro

A Associação de Bioética considerou hoje ser “urgente antecipar” a possibilidade de o SNS não conseguir responder atempadamente a todos os doentes com covid-19, apelando para a criação de um quadro de priorização ética de admissão em cuidados intensivos.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Bioética (APB), Rui Nunes, explicou que este apelo surge face ao observado noutros países, como Espanha e Itália, em que em determinados momentos houve “uma procura muito exacerbada” dos cuidados intensivos e “alguma dificuldade de resposta”.

“Esperamos que não se verifique em Portugal, naturalmente, porque o nosso sistema de saúde está a responder especialmente bem a esta pandemia e as autoridades de saúde já manifestaram vontade e diligenciaram no sentido de adquirirem os equipamentos necessários para o efeito, mas em qualquer caso mais vale prevenir do que remediar”, disse Rui Nunes.