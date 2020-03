Costa lembra que não é a 1.ª vez que ministros holandeses atacam países do sul da Europa

António Costa considerou as declarações do ministro das Finanças holandês como repugnantes e mesquinhas.

Numa reação dura e indignada, no final da reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro sublinhou que este tipo de declarações minam o espírito da União Europeia e lembrou que já não é a primeira vez que ministros holandeses atacam os países do sul da Europa.

