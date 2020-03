Críticas dão lugar ao agrado: Patrões satisfeitos com medidas para as empresas anunciadas pelo Governo

As confederações que representam os patrões mostram-se satisfeitas com as medidas aprovadas na quinta-feira pelo Governo, mas as deixam reparos.

Alertam que é preciso ir mais longe e exigem ao Governo que lance, o quanto antes, as linhas de crédito de 3 mil milhões de euros e pede também que reveja os critérios de acesso.

A Confederação do Comércio lembra que há 200 mil empresas, que empregam 1 milhão e 700 mil trabalhadores, que vão ficar de fora. E sublinha que só as linhas de crédito, em conjunto com o lay-off, é que poderão garantir o pagamento de salários e evitar despedimentos.

Os patrões reconhecem que o Estado, sozinho, não vai conseguir dar resposta às reais necessidades das empresas, exigem, por isso, que a União Europeia faça o seu papel.

