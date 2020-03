Diogo Piçarra participa em festival solidário espanhol

O músico português Diogo Piçarra vai atuar no sábado, pela Internet, num festival solidário espanhol que reunirá fundos para aquisição de materiais e equipamentos médicos em Espanha, por causa da pandemia da doença Covid-19, foi hoje anunciado.

Diogo Piçarra é o único artista português a integrar o alinhamento de atuações do evento LaLiga Santander Fest, organizado pela liga espanhola de futebol em parceria com a editora Universal Music.

À agência Lusa, o músico explicou que será uma curta atuação online - na qual interpretará o tema "A dónde vas" -- e que este é um pequeno contributo para o festival solidário espanhol.

Tal como outros portugueses, Diogo Piçarra está em casa a cumprir o isolamento social, tendo aproveitado para compor, fazer curtas atuações online e a pensar em iniciativas que "ajudem quem precisa".

"O facto de existirem as redes sociais e de podermos fazer isto, os diretos online, juntarmos muita gente no mesmo sítio. Isso faz parte dos meus planos, em breve poder fazer alguma coisa para ajudar quem mais precisa. Estou estável e só querer os lucros para mim seria um bocadinho egoísta e inconsciente", explicou.

Diogo Piçarra editou no final do ano passado o álbum "South Side Boy", que serviria para uma nova digressão nacional que estava já a ser delineada com cerca de 30 concertos no verão.

O calendário iria ser anunciado por estes dias, mas ficou, para já, sem efeito. Mantém-se apenas o concerto que estava previsto para este sábado na Altice Arena, em Lisboa, já esgotado, e que foi adiado para 12 de setembro.

"Iria anunciar a tournée com concertos confirmados e é muito triste não só para mim, mas principalmente os que fazem parte da equipa", como promotores, agentes, músicos, técnicos, lamentou Diogo Piçarra.

Segundo o músico, há 15 pessoas que dependem diretamente do trabalho dele e que estão neste momento sem conseguir trabalhar, não existindo concertos.

Segundo a editora Universal Music, no LaLiga Santander Fest vão atuar, entre outros, Alejandro Sanz, David Bisbal e Antonio Orozco, e está prevista ainda a participação, com mensagens solidárias, de vários jogadores da liga espanhola.

O festival será transmitido a partir das 17:00 de sábado nas várias plataformas da LaLiga e em Portugal através do canal de televisão por subscrição Eleven Sports.

A atuação de Diogo Piçarra acontecerá na página oficial do músico no Facebook.

