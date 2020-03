Uma idosa de 76 anos morreu na quarta-feira no Asilo de São José, em Braga, com Covid-19. Segundo a família, a idosa queixou-se de tosse seca e febre desde dia 16, tendo o lar alegadamente sido alertado várias vezes. Entretanto, a família apresentou queixa no Ministério Público.

Numa nota enviada à SIC, a direção do lar diz que as declarações desta família são “falsas e caluniosas”.

