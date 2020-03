Maia vai realojar utentes de lar onde morreram dois idosos com covid-19

O lar da Maia onde morreram dois idosos e 20 pessoas estão infetadas com coronavírus vai ser evacuado.

A autarquia decidiu realojar os utentes num hotel da cidade para desinfetar as instalações, como explica António da Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia.

O concelho da Maia é o quarto do país com mais número de infetados com coronavírus.

