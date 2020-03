OMS alerta para perigo do novo coronvírus em países devastados pela guerra

O responsável da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o Mediterrâneo Oriental, Ahmed Al-Mandhari, alertou hoje para as repercussões de uma possível disseminação do novo coronavírus nos países da região devastados pela guerra.

"O aparecimento do vírus em países muito mais vulneráveis com sistemas de saúde frágeis, incluindo a Síria e a Líbia, constitui uma preocupação especial", indicou aquele diretor regional da OMS num comunicado.

De acordo com os dados divulgados no texto, 21 dos 22 países da região do Mediterrâneo Oriental registam casos do novo coronavírus, incluindo a Síria com cinco infeções e a Líbia com uma confirmada oficialmente.

"Um país como a Síria, devastado pela guerra e com milhões de deslocados, com um sistema de saúde já no limite, ficará claramente sobrecarregado com um surto da covid-19 e o impacto pode ser catastrófico", adiantou Al-Mandhari.

O responsável chamou a atenção para a situação nos acampamentos em Idlib (região no noroeste da Síria, último grande bastião rebelde e 'jihadista' no país) e nas províncias vizinhas, "sobrelotados", adiantando que a OMS e os seus parceiros estão a treinar 540 profissionais de 180 unidades de saúde na zona sobre "segurança, prevenção e controlo de infeções".

Na Líbia, a guerra civil em curso associada ao seu precário sistema de saúde reduz a capacidade do país de responder à pandemia, disse ainda.Al-Mandhari precisou que a capacidade de dar resposta ao surto é "extremamente limitada no leste da Líbia e quase inexistente no sul" do país, assinalando que "movimentos populacionais grandes e frequentes entre a Líbia e outros países afetados aumentam o risco para uma população de pessoas vulneráveis".

O diretor regional da agência da ONU referiu que outra das preocupações é "a escassez global de 'kits' de testes e de equipamentos de proteção para profissionais de saúde", além das restrições às viagens e do encerramento de fronteiras.

"Tudo isto impede a capacidade da OMS de fornecer, com urgência, conhecimentos técnicos e material necessário a esses e outros países", adiantou Al-Mandhari no comunicado.

O novo coronavírus matou 24.663 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro. Foram registados 539.360 casos de infeção em mais 183 de países e territórios desde o início da epidemia. Pelo menos 112.200 foram considerados curados.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país mais afetado em número de mortes, com 7.503 em 74.386 casos. 9.362 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha, com 4.858 mortes para 64.059 casos, a China continental com 3.292 mortes (81.340 casos), o Irão com 2.378 mortes (32.332 casos) e França com 1.696 mortes (29.155 caso).

A Europa totalizou 16.925 mortes para 292.246 casos, Ásia 3.682 mortes (101.935 casos), Médio Oriente 2.437 mortes (38.896 casos), Estados Unidos e Canadá 1.332 mortes (89.400 casos), América Latina e Caraíbas 182 mortes (10.056 casos), África 91 mortes (3.340 casos) e Oceânia 14 mortes (3.491 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 76 mortes e 4.268 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 60 para 76 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 3.544 para 4.268, mais 724 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 20,4%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, os mesmos que ontem.

SIGA AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Veja também: