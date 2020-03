Por estes dias #dia 10

A repugnância de Costa às declarações do ministro das finanças holandês está certa.

Quase 24 horas depois, o primeiro-ministro vai mais longe e explica que se a união não percebe o que está em causa, então união não faz sentido.

Nada mais acertado mas, ao mesmo tempo, nada mais vazio.

A união nunca foi e nunca será política, de povos, de culturas.

A união é económica e, agora, monetária mas não para todos.

A união é, antes de mais, um mercado .

Funciona bem enquanto mercado, funciona mal enquanto clube de Nações.

Precisamente porque se tratam de nações, com história, modos de vida e de pensar, cultura e paradigmas diferentes.

Um grego, italiano, espanhol ou português nunca serão iguais a um alemão ou austríaco, sueco ou dinamarquês.

A Europa não é dos povos nem dos cidadãos, como tentam dizer-nos os discursos do politicamente correto.

Costa abriu, com coragem uma frente de combate, mas todos sabemos, com as lições do passado, que os pequenos valem menos do que os grandes para o «mercado» e que os motores da união e os que mais pagam - mas também mais crescem e recebem, por via desse mercado livre - serão sempre os mais fortes.

Desta vez, não sei porque pensamos que podia ser diferente.

O «ataque» à Europa - e ao Mundo já agora - é via sanitária e não via económica, monetária, fiscal ou cambial.

O «inimigo» é comun mas «a Europa» continua a reagir com um conjunto de nações e não como uma união.

As respostas da união, quando se consegue que sejam conjuntas, são lentas, burocráticas e obrigam a compromissos tais que não raras vezes, os textos finais das decisões são «o texto possível» e não o texto «necessário».

A união não vai acabar, como sugere Costa.

Porque como a união é um mercado, o mercado nunca pára.

E, assim, a criatura tomou conta dos criadores e eles, agora, não sabem o que fazer com ela.

Porque a solidariedade entre povos não é um mercado.

E uma Europa sem nações é uma ilusão.

Mesmo sem ser declarado pelos estados e pelos governos, a união está em estado de sítio.

LEIA TAMBÉM: