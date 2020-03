Portugueses estão a ir menos às urgências devido ao coronavírus

Segunda-feira é o dia de maior afluência nas urgências do Hospital de Santa Maria. Em média são atendidas 600 pessoas, mas o número baixou nas últimas semanas para cerca de 200.

Para que as urgências se tornem um local mais seguro, o Hospital de Santa Maria, à semelhança de outros, vai ter uma urgência dedicada à Covid-19. significa que as pessoas suspeitas ou infetadas com o novo coronavírus não se vão cruzar com outros doentes.

