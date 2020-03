Primeiro açoriano com Covid-19 a dar entrada nos cuidados intensivos é da Ilha do Pico

Deu entrada esta sexta-feira, no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, um homem de 53 anos, natural da Ilha do Pico. Trata-se de um dos três casos positivos da Covid-19 detetados naquela ilha do grupo central do arquipélago dos Açores.

A deslocação deste homem foi assegurada pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa que descolou das Lajes a meio da tarde de hoje, e chegou já ao fim do dia, transportando o paciente que seguiu de ambulância, diretamente, para a Unidade de Cuidados Intensivos daquele Hospital na Ilha Terceira.

Este homem, agora a inspirar cuidados médicos, efetuou recentemente uma passagem pelo Canadá, onde teve contacto com um caso positivo, segundo comunicado oficial da Direcção Regional de Saúde dos Açores.

