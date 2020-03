Covid-19: Diabéticos "estão dentro do grupo com situações mais graves"

A Direção-Geral da Saúde tem repetido um alerta a doentes crónicos, para que tenham as situações o mais controladas possível, para que tenham sempre a medição em dia e sigam as recomendações do médico.

É o caso dos diabéticos, cerca de um milhão em Portugal, um grupo de risco que exige controlo e vigilância.