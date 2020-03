Covid-19: Queijarias com quebra de 70% nas vendas

Todos os sectores da economia e da produção estão a ser afectados. Também os produtores de leite de ovelha e as queijarias têm sido obrigados a reduzir o fabrico porque não estão a conseguir colocar os queijos no mercado.

As feiras foram anuladas, muitos mercados locais foram encerrados e há queijarias que já não têm sequer capacidade para armazenar o que não conseguem vender.

A quebra nas vendas do queijo traduz-se também na queda do preço do leite.